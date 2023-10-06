مواجهات الجولة الرابعة من المحترف الأول

تُلعب اليوم الجمعة، مباريات الجزء الأول من الجولة الرابعة من المحترف الأول، بإجراء أربع مباريات.

وسيستقبل نادي مولودية الجزائر منافسه وفاق سطيف في ملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، بداية من الساعة 15.45 مساءً.

كما سيستقبل شباب قسنطينة بملعب رمضان بن عبد المالك فريق شبيبة الساورة، بداية من الساعة 15.45 مساءً.

فيما سيستقبل فريق مولودية وهران نظيره نجم مقرة بملعب ميلود هدفي على الساعة 19.00 مساء، وسيستقبل إتحاد بسكرة ضيفه أتلتيك بارادو على الساعة 19.00 بملعب 18 فيفري.