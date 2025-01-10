مواجهات ثمن نهائي كأس الجزائر

أسفرت مواجهات الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر، في جزئها الأول، اليوم الجمعة، عن تأهل خمسة أندية إلى الدور ثمن النهائي، لحد الآن.

وتأهل نادي مولودية البيض، إلى ثمن نهائي الكأس بعد فوزه أمام نادي تقرت بثنائية نظيفة في مواجهة الدور الـ16.

وستواجه مولودية البيض في الدور ثمن النهائي من المنافسة، الفائز من مباراة أولمبيك أقبو - شباب قسنطينة أمام مستقبل شباب أرزيو.

كما تأهل نادي أمل العلمة للدور ذاته بعد الفوز أمام منافسه في الدور الـ16، شبيبة بجاية بهدف دون رد. وسيواجه أمل العلمة في ثمن النهائي، نادي وفاق سطيف، المتأهل لهذا الدور على حساب شبيبة جيجل بهدف دون رد.

وتأهل نادي اتحاد الحراش إلى ثمن نهائي كأس الجزائر. بعد فوزه أمام شبيبة القبائل في الدور الـ16 من المنافسة. بهدف دون رد. وستلاقي “الصفراء” في ثمن نهائي كأس الجزائر، الفائز من مواجهة الدور الـ16 بين مولودية وهران واتحاد سطيف. وفي مواجهة أخرى، تأهل نادي شباب عين تموشنت للدور ثمن النهائي، بعد الفوز أمام اتحاد بلعباس، في الدور الـ16، بهدف دون رد. وسيلاقي نادي شباب عين تموشنت في ثمن النهائي، المتأهل من لقاء شباب بني تامو أمام اتحاد سدراتة. للإشارة، ستستمر فعاليات الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر، غدا السبت، بإجراء 5 مواجهات. ستكون على النحو التالي: نجم القليعة * اتحاد بسكرة اتحاد الشاوية * اتحاد الكرمة شباب بني تامو * اتحاد سدراتة ترجي مستغانم * شبيبة تيارت اتحاد سطيف * مولودية وهران اتحاد عنابة * مولودية بجاية أتلتيك بارادو * الجيل الصاعد لحي الجبل

رائد القبة * شبيبة الساورة

أما المواجهتين المتبقيتين من الدور الـ32 من كأس الجزائر، والتي ستجمع بين إتحاد العاصمة وألمبيك المقرن، ستلعب بتاريخ 16 جانفي.

ومواجهة شباب قسنطينة أمام أولمبيك آقبو، ستلعب بتاريخ 25 جانفي.