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الرياضة

مواجهات رابطة الأبطال والقنوات الناقلة

بقلم فيصل زيان بوزيان
مواجهات رابطة الأبطال والقنوات الناقلة
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تلعب اليوم الأربعاء، فعاليات الجزء الثاني من دور مجموعات رابطة الأبطال بإجراء مواجهات الجولة الرابعة.

وستجرى مواجهات المجموعات الأولى، الثانية، الثالثة، الثالثة والرابعة، على النحو التالي:

  • نابولي × يونيون برلين (18:45 مساء) – beIN Sports HD 2
  • كوبنهاغن × مانشستر يونايتد (21:00 مساء) – beIN Sports HD 2
  • ريال مدريد × سبورتنغ براغا (21:00 مساء) – beIN Sports HD 1
  • أرسنال × إشبيلية (21:00 مساء) – beIN Sports HD 3
  • بايرن ميونخ × جالاتا سراي (21:00 مساء) – beIN Sports HD 5
  • بي أس في أيندهوفن× لانس (21:00 مساء) – beIN Sports HD 6
  • سالزبورغ × إنتر ميلان (21:00 مساء) – beIN Sports HD 4
  • ريال سوسيداد × بنفيكا (18:45 مساء) – beIN Sports FR HD 3
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