مواجهات رابطة الأبطال والقنوات الناقلة

تلعب اليوم الأربعاء، فعاليات الجزء الثاني من دور مجموعات رابطة الأبطال بإجراء مواجهات الجولة الرابعة.

وستجرى مواجهات المجموعات الأولى، الثانية، الثالثة، الثالثة والرابعة، على النحو التالي: