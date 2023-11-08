مواجهات رابطة الأبطال والقنوات الناقلة
بقلم فيصل زيان بوزيان
تلعب اليوم الأربعاء، فعاليات الجزء الثاني من دور مجموعات رابطة الأبطال بإجراء مواجهات الجولة الرابعة.
وستجرى مواجهات المجموعات الأولى، الثانية، الثالثة، الثالثة والرابعة، على النحو التالي:
- نابولي × يونيون برلين (18:45 مساء) – beIN Sports HD 2
- كوبنهاغن × مانشستر يونايتد (21:00 مساء) – beIN Sports HD 2
- ريال مدريد × سبورتنغ براغا (21:00 مساء) – beIN Sports HD 1
- أرسنال × إشبيلية (21:00 مساء) – beIN Sports HD 3
- بايرن ميونخ × جالاتا سراي (21:00 مساء) – beIN Sports HD 5
- بي أس في أيندهوفن× لانس (21:00 مساء) – beIN Sports HD 6
- سالزبورغ × إنتر ميلان (21:00 مساء) – beIN Sports HD 4
- ريال سوسيداد × بنفيكا (18:45 مساء) – beIN Sports FR HD 3
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