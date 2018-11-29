مواجهات صعبة لمحترفينا سهرة اليوم في اليوروبا ليغ

تتجه الأنظار أمسية اليوم إلى الملاعب الأوروبية التي تحتضن مباريات الجولة الخامسة من اليوروبا ليغ، حيث تسعى العديد من الأندية لحسم التأهل إلى الدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب أوتكريتي آرينا مباراة الجولة الخامسة من اليوروبا ليغ بين فريق سبارتاك موسكو الذي يلعب له الجزائري سفيان هني، وربيد فيينا النمساوي بداية من الساعة 16:50.

وفي مباراة أخرى يستقبل فريق فينرباتشي التركي الذي يلعب له الجزائريان إسلام سليماني وياسين بن زية نظيره الكرواتي دينامو زغرب بملعب ألكر ستاديوم.

ويحتضن ملعب بينيتو فيامارين بإسبانيا مواجهة ريال بيتيس الذي يلعب له الجزائريان رياض بودبوز، وعيسى ماندي أمام فريق أولمبياكوس اليوناني.

وسيكون الثنائي مهدي زفان، ورامي بن سبعيني أمام تنقل صعب رفقة فريق رين الفرنسي إلى ملعب سترينيك التشيكي لمواجهة فريق جبلونيك على الساهة التاسعة ليلا.