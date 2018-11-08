مواجهات صعبة لمحترفينا سهرة اليوم في اليوروبا ليغ

تتجه الأنظار أمسية اليوم إلى الملاعب الأوروبية التي تحتضن مباريات الجولة الرابعة من اليوروبا ليغ، حيث تسعى العديد من الأندية لحسم التأهل إلى الدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب شكري ساراج أوغلو مواجهة قوية بين فريق فينرباتشي الذي يلعب له الجزائري إسلام سليماني أمام فريق أندرلخت البلجيكي، فيما سيغيب عن هذا اللقاء اللاعب الجزائري الآخر ياسين بن زية بسبب خلاف مع مدربهع الهولندي كومان.

وفي مباراة ثانية يواجه فريق ريال بيتيس الذي يلعبله الجزائريان عيسى ماندي ورياض بودبوز نظيره ميلان الإيطالي على ملعب بينيتو فيامارين، يحثا عن تأكيد الفوز الكبير المحقق في مباراة الذهاب.

فيما يواجه سفيان هني رفق فريقه سبارتاك موسكو نظيره غلاسكو رينجيرز بملعب أوتكريتيي أرينا، والثنائي رامي بن سبعيني ومهدي زفان اللذان ينشطان في فريق رين الفرنسي مواجهة صعبة أمام دينامو كييف.