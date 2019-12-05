مواجهات عنيفة بين آلاف المحتجين والشرطة وسط شوارع باريس

اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم الخميس، في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بين آلاف المحتجين وقوات مكافحة الشغب.

وقد تسببت تلك المواجهات في إصابة عدد غير معروف من الجانبين، فيما تعرضت منشآت عمومية ومحلات تجارية للتخريب.

وأظهرت لقطات فيديو مصورة بالبث المباشر، تم تداولها على الأنترنت، كيف تعرضت فرقة من أعوان شرطة مكافحة الشغب للمحاصرة من طرف المحتجين.

وقد لجأ أعوان الأمن تحت ضغط المتحجين، للاحتماء داخل مبنى تجاري، قبل قدوم عناصر آخرين من زملائهم لدعمهم.

كما أظهرت اللقطات المصورة عمليات لحرق العجلات المطاطية وسط شوارع باريس، وتخريب واجهات محلات تجارية وكتابة شعارات معادية للحكومة عليها.

ووسط كل تلك الفوضى، كانت أعمدة الدخان المنبعثة من العجلات المحروقة وقذائف الغاز المسيل للدموع تتصاعد، فيما يدوي من حين لآخر صوت إطلاق الرصاص المطاطي.