مواجهات مثيرة في الدور ربع النهائي لكأس الجمهورية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية عن مواجهات مثيرة تجمع أقوى أندية القسم الأول والثاني.

حيث من المرتقب أن نقف على مباراة قوية بين الفائز من مواجهة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد أمام الفائز من مواجهة مولودية بجاية ومولودية وهران.

بالإضافة إلى إحتمال تكرر سيناريو الموسم الماضي الذي عرف إقصاء فريق إتحاد العاصمة أمام إتحاد بلعباس.

قرعة الدور ربع النهائي:

الفائز من مواجهة مولودية الجزائر – شباب بلوزداد يستقبل الفائز من مولودية بجاية – مولودية وهران

الفائز من مواجهة إتحاد بلعباس – إتحاد بسكرة يستقبل الفائز من شبيبة الساورة – إتحاد العاصمة

الفائز من إتحاد بلخير – شباب الزاوية يستقبل الفائز من مواجهة جمعية عين مليلة – مولودية البيض

الفائز من شباب الدار البيضاء – شبيبة القبائل يستقبل الفائز من مواجهة إتحاد البليدة – دفاع تاجنانت