مواجهات محترفينا في “الأوروبا ليغ” و دوري المؤتمرات

يخوض نجوم المنتخب الوطني، سهرة اليوم الخميس، مواجهات إياب الدور الثمن نهائي لمنافستي “الأوروبا ليغ” و “دوري المؤتمرات”.

وفي الدوري الأوروبي، سيكون مدافع الخضرعيسى ماندي، رفقة ناديه فياريال الإسباني، في مهمة صعبة أمام منافسه في لقاء العودة نادي أولمبيك مارسيليا. بعد الهزيمة ذهابا برباعية نظيفة، في اللقاء الذي سينطلق بداية من الساعة 18.45 مساء.

فيما سيتسلح اللاعب حسام عوار رفقة فريقه روما، بالفوز ذهابا برباعية نظيفة، أمام نادي برايتون الإنجليزي. في مواجهة الإياب اليوم، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

وبن ناصر رفقة الميلان سيحلان ضيفان على نادي سلافيا براغ، المنهزم ذهابا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بداية من الساعة 18.45 مساء.

كما سيحل المهاجم ياسين بن زية، رفقة فريقه غاراباخ الأذربيجاني ضيفا على منافسه في هذا الدور، نادي بايرليفركوزن، بداية من الساعة التاسعة ليلا.

أما على صعيد منافسة دوري المؤتمرات، سينتقل المهاجم أمين عمورة إلى تركيا رفقة فريقه سانت جيلواز البلجيكي. لمواجهة فنربخشة بداية من الساعة 18.45 مساء.

وللإشارة خسر عمورة رفقة سانت جيلواز في مواجهة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

وسيحاول الثنائي الجزائري الناشط في نادي ليل الفرنسي، آدم أوناس ونبيل بن طالب تجديد تفوقهما على نادي شتورم. بعد الفوز ذهابا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة. في مواجهة اليوم التي ستنطلق بداية من الساعة التاسعة ليلا.