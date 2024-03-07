مواجهات محترفينا في “الأوروبا ليغ” و “دوري المؤتمرات”

يخوض لاعبي المنتخب الوطني، اليوم الخميس، مواجهات ذهاب الدور السادس عشر، لمنافستي الأوروبا ليغ و دوري المؤتمرات.

وسيواجه لاعب الخضر بن ناصر، رفقة فريقه أيسي ميلان، المنافس سلافيا براغ، بداية من الساعة 21.00 ليلا، برسم ذهاب الدور 16 لـ”لأوروبا ليغ”.

فيما سيحل المدافع عيسى ماندي رفقة فريقه فياريال ضيفا على المنافس أولمبيك مارسيليا، بداية من 21.00 ليلا.

كما سيواجه المهاجم بن زية رفقة فريقه كاراباخ، منافسه بايرن ليفركوزن بداية من الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي.

وسيستقبل عوار رفقة فريقه روما المنافس برايتون الإنجليزي، بداية من الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي.

وفي منافسات ذهاب الدور السادس عشر لمنافسة دوري المؤتمرات، سيحل ثنائي الخضر ونادي ليل الفرنسي، أوناس وبن طالب ضيوف على نادي شتورم النمساوي، بداية من الساعة 18.45.

وسيستقبل نادي سانت جيلواز، ونجمه الأول أمين عمورة، نادي فينرباتشي التركي بداية من الساعة التاسعة ليلا.