مواجهات نارية تشعل دور ثمن النهائي لمنافسة كاس الجمهورية !

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة كاس الجمهورية عن مواجهة نارية بين أندية القسم الأول والثاني.

وستكون قمة الدور ثمن النهائي في الداربي العاصمي الذي سيجمع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بملعب 5 جويلية.

كما عرفت القرعة مواجهة مثيرة بين شبيبة الساورة الذي يستقبل إتحاد العاصمة ببشار.

فيما سيستقبل إتحاد البلية نظيره دفاع تاجنانت في نفس الدور.

مباريات الدور ثمن النهائي:

مولودية الجزائر – شباب بلوزداد

جمعية عين مليلة – مولودية البيض

إتحاد البليدة – دفاع تاجنانت

شباب الدار البيضاء – شبيبة القبائل

مولودية بجاية – مولودية وهران

إتحا بلخير – شباب الزاوية

إتحاد بلعباس – إتحاد بسكرة

شبيبة الساورة – إتحاد العاصمة