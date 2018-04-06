مواجهات نارية في المحترف الثاني وداربي بجاية يخطف الأنظار

الرياضة
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مواجهات نارية في المحترف الثاني وداربي بجاية يخطف الأنظار
بقلم وافي مهاجري

تعود عجلة الرابطة المحترفة الثانية للدوران، اليوم الجمعة، بإجراء مباريات الجولة 25 والتي تحمل في طياتها مباريات من العيار الثقيل، يتقدمها داربي الصومام بين مولودية بجاية و شبيبة بجاية.

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