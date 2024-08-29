مواجهات نارية في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، بنسختها الجديدة التي سُحبت، اليوم الخميس، بمدينة موناكو الفرنسية، عن مواجهات نارية.

وستلعب النسخة الجديدة من منافسة دوري أبطال أوروبا، بنظام جديد على شكل بطولة دوري، بمشاركة 36 فريقا، سيخوض كل فريق 8 مباريات، أمام فريقين من المستويات الأربع، حيث يلعب 4 مباريات على أرضه و4 خارجها.

كما ستتأهل أول 8 فرق في صدارة الترتيب مباشرة إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) من المنافسة. فيما ستخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحق تصفيات آخر لتتأهل 8 أندية لدور الـ16، ثم يتم لعب الأدوار الإقصائية.

أما بخصوص الأندية التي ستحتل المراكز من 25 إلى 36 ستقصى مباشرة من المنافسة.

وجاءت قرعة المستوى الأول من المرحلة الأولى من المنافسة على النحو التالي:

أما المستوى الثاني، فقد جاءت القرعة على النحو التالي:

وفي المستوى الثالث، جاءت القرعة على النحو التالي:

وفي المستوى الرابع، جاءت القرعة على النحو التالي:

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024