مواجهات واعدة.. تعرف على سحب قرعة مونديال الأندية 2023

أجريت اليوم الثلاثاء، عملية سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر أن تحتضنها السعودية بداية من 12 لغاية 22 ديسمبر.

وسيشارك في نسخة 2023 من مونديال الأندية 7 أندية، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، و أوراوا ريد دياموندز الياباني عن قارة آسيا، و ليون المكسيكي بطل اتحاد الكونكاكاف و أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي وممثل البلد المستضيف.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

مواجهة الدور الأول ستجمع بين الإتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والفائز في اللقاء سيواجه الأهلي المصري في الدور الثاني من المنافسة.

و سيلاقي الفائز من مواجهة بطل الكونكاكاف ليون المكسيكي ضد بطل آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني، المان سيتي في نصف نهائي المنافسة.

وسيلاقي بطل الليبارتداروس الذي لم تحدد هويته بعد في نصف النهائي الفائز من مواجهة الأهلي ضد الفائز من مواجهة الإتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.