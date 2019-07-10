«مواجهة الجزائر معركة.. والكلام الكثير لا يفيد في شيء»!

قائد منتخب كوت ديفوار جيوفري سيراي دي يكشف:

وصف قائد منتخب كوت ديفوار، جيوفري سيراي دي، الصدام المنتظر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية بالأراضي المصرية بين الجزائر ومنتخب الفيلة، بالمعركة والحرب.

وشدد على أن الميدان هو الفيصل بينهما والكلام الكثير لا يفيد في شيء، وقال لاعب وفاق سطيف السابق بعد تفوقهم على منتخب مالي في ثمن النهائي أول أمس

«نحن سعداء لهزمنا منتخب مالي، سنبتهج بالانتصار هذا المساء وغدا نعود إلى العمل». وعن مواجهة الخضر قال: «إنها المرة الثانية التي أواجه فيها المنتخب الجزائري.

إنه بلد قدّم لي الكثير لأني مررت من هناك ولدي علاقات جيدة مع الجزائريين في سطيف، الذين أبلّغم السلام، والأحسن سيفوز بالمباراة».

وأضاف صاحب 34 عاما: «الجزائر منتخب جيد، وهم المرشحون في هذا الكان، لكن الحسم في الميدان لأن الكلام الكثير لا يفيد في شيء.. إنها حرب ومعركة على كل المستويات وفي النهاية سنرى النتيجة».