رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني جبريل الرجوب يؤكد:

«نسعى للتوصل إلى صيغة لتنقل المنتخبات الجزائرية إلى القدس قبل نهاية السنة»

كشف رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، جبريل الرجوب، أن المناقشات والمحادثات متواصلة مع الطرف الجزائري من أجل التوصل إلى صيغة تقضي بتنقل المنتخبات الوطنية الجزائرية لمواجهة نظيرتها الفلسطينية بعاصمة هذه الأخيرة، القدس، مؤكدا سعي الطرفين إلى التوصل إلى الصيغة المناسبة قبل نهاية السنة الجارية.

حيث صرح الرجوب في ندوة صحفية، أمس، بالمركز الدولي للصحافة بملعب 5 جويلية الأولمبي قائلا: «نحن نناقش مع الطرف الجزائري إمكانية تنقل المنتخبات الوطنية الجزائرية لمواجهة نظيرتها الفلسطينية في عاصمة فلسطين القدس، المحادثات والمناقشات مستمرة ونسعى إلى التوصل إلى الصيغة المناسبة لتحقيق هذا الحلم قبل نهاية السنة الجارية».

هذا واعتبر الرجوب مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي أمام المنتخب الفلسطيني الأول، التي جمعتهما أمس الثلاثاء بملعب 5 جويلية الأولمبي، سياسية بالدرجة الأولى، لتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى العاصمة الفلسطينية القدس.

مفادها أن فلسطين ليست وحيدة: «مواجهة الجزائر وفلسطين رسالة إلى ترامب الغبي، مفادها أن فلسطين ليست وحدها وأن هناك شعبا كبيرا وعظيما يدعّمها هو الشعب الجزائري، كما أتمنى أن تكون المباراة رسالة إلى العرب جميعا للسير على نهج الجزائريين ودعم القضية الفلسطينية رياضيا وفي كل المجالات».

إلى ذلك، أشاد ذات المتحدث بموقف الرياضيين الجزائريين الثابت تجاه مقاطعة مواجهة الرياضيين الصهاينة في مختلف المنافسات، وطالبهم بتحمّل المسؤولية والمواصلة في موقفهم رغم ما يدفعونه من ثمن: «نحن نعتبر مواجهة أي رياضي عربي لرياضي إسرائيلي تطبيعا وخيانة لفلسطين، ومواقف الرياضيين الجزائريين في كل المحافل تشرّفنا وتجعلنا نرفع رؤوسنا بهم، لأنهم يقاطعون كل ما هو إسرائيلي، وأنا هنا أطالبهم بالثبات في موقفهم وتحمّل المسؤولية ودفع ثمن مواقفهم بشرف».

«نتألّم لإقصاء الجزائر من بلوغ المونديال ولا يمكنني الحديث عن زطشي»

هذا وعبر الرجوب عن تألمه، على غرار كل فلسطيني، بإقصاء المنتخب الوطني الجزائري من تصفيات نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا: «أنا وكل الفلسطينيين نتألم لإقصاء المنتخب الجزائري من التأهل إلى المونديال، نحن نريد أن تتواجد الجزائر دائما وفي الطليعة في كل محفل.

وخاصة كأس العالم، ولكن هذه كرة القدم وندرك أن المنتخب الجزائري سيستعيد قوته ويتجاوز هذه الوضعية الصعبة»، كما تجنّب الرجوب الحديث عن الرئيس الحالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، وإمكانية نجاحه في مهمته، مكتفيا بالإشادة بالرئيس السابق للفاف محمد روراوة ودوره في تطوّر الكرة الجزائرية وخدمته لمصالحها وكذا تبنّيه لتطوير الكرة الفلسطينية على مستوى الاتحاد العربي الذي يشغل منصب نائب رئيسه: «لا يمكنني الحديث عن الرئيس الحالي للفاف زطشي ومدى نجاحه، لأن ذلك أمر داخلي يخصّكم وحدكم كجزائريين.

، ولكنني في المقابل لا يمكنني إنكار الدور الكبير لمحمد روراوة، الذي تجمعني به علاقة رائعة، في طفرة الكرة الجزائرية، وهو المتبني الأول للكرة الفلسطينية على المستوى العربي»، واستطرد: «روراوة كان أول من بادر إلى الاتصال بنا، وهذا انتقل إلى الاتحادية الحالية، وسواء روراوة أو زطشي فأنا أحترم كل المسؤولين الجزائريين والاتحادية الجزائرية لكرة القدم».

«نسعى لتشكيل فريق نجوم فلسطين للمشاركة في البطولة العربية وسنستقبل في 5 جويلية»

من جانب آخر، كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة، أن هيئته تسعى لتشكيل فريق متكوّن من نجوم الكرة الفلسطينية تحت مسمّى «نجوم فلسطين»، للمشاركة في البطولة العربية للأندية الموسم المقبل، كما كشف أن الفريق، في حال مشاركته، سيستقبل منافسيه بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة: «نسعى للمشاركة في المنافسة العربية بفريق نجوم فلسطين، الذي سيتكوّن من أفضل اللاعبين في فلسطين، لاتزال بعض الأمور عالقة ولكننا متأكدون من تجاوزها لتحقيق هذا الهدف والمشاركة في البطولة التي سيستقبل فيها فريقنا منافسيه بملعب 5 جويلية، ولن نرضى بملعب آخر لاحتضان مباريات نجوم فلسطين».