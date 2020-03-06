مواجهة الخضر ضد زيمبابوي مُهددة بالإلغاء !!

أكد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة تشكيله لجنة لمُتابعة أزمة إنتشار فيروس كورونا في البلدان الإفريقية.

“الكاف” أضافت عبر بيان رسمي أنها تُتابع عن كثب الإجراءات التي تقوم بها الدول المُتضررة من فيروس كورونا، والتي وصل عددها لثمانية بلدان من بينها الجزائر.

بيان هيئة الرئيس “أحمد أحمد” أردف أن المنافسات التي تنظمها “الكاف” ستُقام بشكل طبيعي مع تشكيل لجنة من مختلف المجالات وخاصة الطبية لمراقبة تطور فيروس كورونا داخل البلدان الإفريقية.

وعبرت “الكاف” في ختام بيانها عن استعدادها لاتخاذ كافة القرارات بخصوص المباريات المُقبلة سواء بإقامتها بدون جمهور أو تأجيلها أو حتى إلغاء إقامتها إذا لزم الأمر.

للإشارة فإن الخضر سيواجهون منتخب زيمبابوي يوم ال26 مارس 2020 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.