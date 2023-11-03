مواجهة الخضر والصومال بحضور الجماهير

يرتقب أن يلعب المنتخب الوطني، مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أمام الصومال، بحضور الجماهير.

ويستقبل الخضر، يوم الخميس الـ 16 نوفمبر الجاري، منتخب الصومال، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، في افتتاح اللقاءات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وكانت “الفاف” قد أعلنت أمس الخميس، عن عودة النشاط الكروي بداية من يوم الـ 10 نوفمبر الجاري. بعد فترة من التوقف تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ولكن في غياب الجمهور، وهو ما جعل الجميع يتساءل إن كانت لقاءات الخضر معنية بهذا القرار.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة، لـ “النهار أون لاين” بأن مباراة الخضر والصومال. غير معنية بالقرار، مشيرة إلى أن عودة الجماهير إلى الملاعب الجزائرية، ستكون في افتتاح تصفيات المونديال من مدرجات “نيلسون مانديلا”.