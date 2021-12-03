مواجهة الخضر والفراعنة ستكون مُشتعلة لهذا السبب

ستكون المواجهة المُرتقبة بين الخضر ومصر، في إطار الجولة الثالثة من منافسة كأس العرب، مشتعلة، بإعتبارها ستعرف حضورا جماهريا قياسيا.

وكشف صالح باي عبود، رئيس خلية الإعلام التابعة للفاف، بأن التذاكر قد نفذت بشكل كامل بسرعة البرق.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”المواجهة أمام مصر، ستكون في أجواء كبيرة، بعد نفاذ التذاكر والمدرجات ستعرف حضورا كبيرا”.

ويفترض أن تكون القمة بين المحاربين والفراعنة من أجل صدارة الترتيب المجموعة، في حالة فوز أشبال بوقرة يوم غد أمام لبنان.