مواجهة “السياربي” و”لازمو” في الكأس تنقل إلى 5 جويلية

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، رسميا نقل مواجهة ثمن نهائي كأس الجزائر، بين شباب بلوزداد والضيف جمعية وهران، إلى ملعب 5 جويلية 62.

وكان مقررا أن تقام المواجهة المندرجة ضمن ثمن نهائي كأس الجزائر، هذا الخميس، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

غير أن إدارة “السياربي” واثر إعلانها عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمواجهة. أكدت في بيان لها أنها ستقام بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 19:00.

ولم تكشف إدارة الشباب، سبب تحويل لقاء فريقها أمام “لازمو” المنتمي إلى قسم الهواة مجموعة “وسط غرب”، من نيلسون مانديلا إلى ملعب 5 جويلية.

إلا أن المؤشرات تؤكد بأن القرار، يعود إلى تجهيز ملعب “نيلسون مانديلا” الذي احتضن أمس. ثمن نهائي الكأس. بين اتحاد الحراش واتحاد العاصمة، لمواجهة الكأس الممتازة. المقررة السبت القادم بين أبناء “سوسطارة” ونظرائهم من مولودية الجزائر.