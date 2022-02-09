مواجهة الكاميرون أمام الخضر تُبرمج بالملعب “النحس” !

كشفت وسائل إعلام كاميرونية عن برمجة مواجهة الذهاب في الدور الفاصل المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 بقطر بالملعب “النحس”.

كما أضافت ذات المصادر أن ملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية سيحتضن ذهاب الدور الفاصل.

حيث سيستقبل مُنتخب الكاميرون أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي قبل لقاء العودة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

كما ختمت ذات المصادر أن لقاء ملعب جابوما سيُلعب بصفة رسمية يوم 24 مارس المقبل.