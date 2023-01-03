مواجهة المحليين أمام غانا بملعب نيلسون مانديلا عوض وهران

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تغيير مكان اجراء المواجهة الودية للمُنتخب الوطني للاعبين المحليين أمام نظيره الغاني.

حيث ستُلعب المواجهة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي يوم السبت السابع جانفي 2023 بداية من الساعة الـ17:00.

وبهذا ستكون هاته المواجهة الأولى التي ستُلعب بهذا الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين المُقررة بالجزائر.

ويُذكر أن مواجهة المحليين أمام غانا كان من المُقرر أن تُلعب بملعب ميلود هدفي بوهران.