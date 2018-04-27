مواجهة المولودية وبلعباس بحضور الجمهور !

يستقبل فريق مولودية الجزائر نظيره إتحاد بلعباس أمسية الغد الجمعة بملعب عمر حمادي ببولوغين بداية من الساعة الـ16:00 بحضور الجمهور رغم العقوبة المسلطة على فريق المولودية.

وكان فريق مولودية الجزائر قد تعرض لعقوبة الويكلو لثلاث لقاءات (منها واحدة فقط نافذة)، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية أمام شبيبة القبائل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وبالرغم من العقوبة المسلطة من طرف لجنة الإنضباط إلا أن فريق المولودية سيكون مرفوقا بجماهيره في مباراة اليوم بما أن القانون ينص على إصدار العقوبة بـ 48 ساعة قبل موعد اللقاء.