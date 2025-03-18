مواجهة برج منايل والرويسات “ويكلو”

أعلنت رابطة الهواة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن برمجة مواجهة شباب برج منايل والضيف مستقبل الرويسات، من دون جمهور.

ويحل متصدر بطولة قسم الهواة مجموعة “وسط-شرق” الرويسات بـ 54 نقطة وعلى بعد 5 نقاط عن الملاحق اتحاد الحراش. يوم السبت القادم، ضيفا ثقيلا، على برج منايل، الذي يصارع على البقاء، بتواجده في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.

وأبزرت رابطة الهواة، بأن لجنة الانضباط التابعة لها، قررت معاقبة شباب برج منايل بمباراتين من دون جمهور، بسبب الأحداث التي وقعت خلال مباراة الفريق ونجم التلاغمة ضمن الجولة الـ 23 التي جرت يوم السبت الماضي.