مواجهة بين طليبة وابن جمال ولد عباس في محكمة سيدي امحمد اليوم

يمثل اليوم ابن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والبرلماني عن نفس الحزب أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق، فإن قاضي التحقيق الذي يشرف على القضية سيقوم بالمواجهة بين سيتم إجراء المواجهة بين طليبة و ابن جمال ولد عباس المدعو اسكندر

وأضافت ذات المصادر، بأن التحقيق سيتمحور حول ابتزاز تعرض له طليبة من قبل ابن جمال ولد عباس و الذي طالبه بأموال مقابل تنصيبه على رأس قائمة الأفلان بعنابة

وأكدت ذات المصادر، أن النائب البرلماني السابق يحوز تسجيلات هاتفية للمحادثات التي كانت تجري بينه و بينه المتهم

بالموازاة مع ذلك سيمثل ايضا إلى جانب كل من طليبة و اسكندر ولد عباس الامين العام الأسبق لوزارة التضامن الوطني الهادي بوشناق.

وأضافت ذات المصادر أن بوشناق يمثل في قضية التمويل الخفي لحزب الأفلان بحكم أنه تقلد منصب مسؤولية خلال فترة جمال ولد عباس.

وكان بوشناق قد مثل في وقت سابق في قضية سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية وهي القضية المفتوحة ضد وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس