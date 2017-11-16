مواجهة جديدة بين واشنطن وموسكو بشأن كيماوي سوريا

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مسودتي قرارين أحدهما أميركي والآخر روسي لتجديد تفويض لجنة تحقيق دولية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وينتهي منتصف، ليل الخميس، التفويض الممنوح للجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إن عدم اتحاد مجلس الأمن في وجه استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين سيكون بمثابة الموافقة على هذه الأعمال الوحشية.

في حين وافقت روسيا على إنشاء لجنة التحقيق في 2015 المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة فإنها تشكك باستمرار في نتائجها التي خلصت أيضا إلى أن الحكومة السورية استخدمت الكلور كسلاح عدة مرات.