مواجهة جزائرية في رابطة الأبطال بين براهيمي وغزال

يتابع عشاق دوري أبطال أوروبا، سهرة اليوم الأربعاء مواجهة جزائرية خالصة عندما يستضيف براهيمي وغزال، حيث يحتاج للفوز للتأهل.

ويسعى قائد الخضر براهيمي، لقيادة فريقه بورتو البرتغالي للفوز على موناكو من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وهذا في ظل تواجده في فورمة عالية منذ بداية الموسم، ويُعوّل مُدرب بورتو “كونسيساو” على تألق نجمه من أجل حسم المُباراة.

ومن جانب موناكو رشّحت الصحافة الفرنسية رشيد غزال للتواجد في التشكيلة الأساسية بحكم أنّ اللقاء شكلي لأشبال المدرب “جارديم”.

ويحتل بورتو المركز الثاني في المجموعة بـ 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الثالث “لايبزيغ” الألماني، فيما يتذيّل موناكو الترتيب بنقطتين.