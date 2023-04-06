مواجهة جزائرية في نهائي كأس فرنسا يوم 29 أفريل

سيكون الدولي الجزائري فارس شايبي على موعد مع مواجهة نادي نانت الفرنسي في نهائي كأس فرنسا يوم 29 أفريل.

وكان المتألق فارس شايبي قد قاد فريقه للفوز أمام فريق أنيسي الفرنسي، ليحسم التأهل النهائي لمواجهة مواطنيه جوان حجام وأندي ديلور الناشطان في نادي نانت.

وكان نانت قد حسم التأهل إلى النهائي بعدما فاز على أولمبيك ليون في النصف النهائي.

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