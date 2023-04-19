مواجهة ساخنة بين “سبيسيفيك” و”طحكوت”..وهذا ما دار بينهما

أنكر رجل الأعمال الموقوف المتهم ” محي الدين طحكوت ” من سجن بابار بخنشلة. التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني السابق المتهم ” الطاهر ميسوم” أمام هيئة المجلس بالغرفة الجزائية العاشرة اليوم الاربعاء. خلال استحوابه من طرف القاضي عن التهم المنسوبة إليه.

وصرح طحكوت للمجلس بأن الطاهر ميسوم لا يقول الحقيقة وهو يفتري عليه، باعتبار أنه لم يبرم معه أية اتفاقية شفهية ولا حتى مكتوبة. سواء داخل أو خارج الوطن.

كما أن الطاهر ميسوم بعد سفره الى فرنسا دفع 400 الف أورو له ولابنائه الى أحد الأشخاص لأجل تسوية مشكلته العالقة. قائلا للقاضي ” راح دار الكواغط ورجع”.

وبالمقابل لم يسكت المتهم الطاهر ميسوم على تصريحات المتهم محي الدين طحكوت. وأكد لرئيس الجلسة بأن كل ما أدلى به اليوم في المجلس حقيقة.

كما أنه جرى الاتفاق بينه وبين طحكوت على تبادله الملبنة التي يملكها ومحطتين للخدمات مقابل المصنعين بفرنسا، غير أنه تراجع بعدها، ما جعله متسائلا المتهم : ” سيدتي الرئيسة لو حقيقة انا أكذب كما يقول كيف تم العثور على ” المسودة ” عنده في مكتبه أليس هذا دليل كافِ بأنني صادق ..”.