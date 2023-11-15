مواجهة شرسة بين الشرطة وأب احتجز أطفاله كرهائن وهكذا كانت النهاية

لقي رجل مصرعه من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد مواجهة استمرت 16 ساعة مع الشرطة. احتجز خلالها طفليه كرهائن في منزل متنقل في بلدة فينوس.

واستجابت السلطات أولاً لمكالمة عنف منزلي في السكن حوالي الساعة 9:40 مساءً. يوم الاثنين، حسبما ذكرت شركة WFLA التابعة لشبكة NBC.

عند الوصول، اكتشفت الشرطة سوني راي هولاند الأب بالداخل مع طفلين يبلغان من العمر 3 و4 أعوام.

وقال مكتب عمدة مقاطعة هايلاندز إنه رفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. مما دفع النواب إلى محاولة التفاوض بدلاً من دخول المنزل بالقوة مع الأطفال المتورطين في الوضع.

عندما المواجهة، انخرط فريق التدخل السريع وفريق مفاوضات الأزمات في مقاطعة بولك.

وفي الساعة 4:25 مساءً يوم أمس الثلاثاء، تم إطلاق سراح الأطفال بأمان.

ثم أدخلت الشرطة عبوات غاز سائلة إلى المنزل المتنقل لإجبار هولاند على الخروج. قبل سماع صوت طلق ناري.

وخرج هولاند بعد ذلك من المنزل وأطلق النار على أعضاء فريق التدخل السريع في مقاطعة بولك. الذين ردوا بإطلاق النار، وفقًا للبيان الصادر عن الشرطة.

ثم انسحب مرة أخرى إلى المنزل المتنقل، الذي كانت النيران لا تزال مشتعلة فيه. مما جعل من المستحيل على المستجيبين الأوائل الدخول ومحاولة إنقاذ حياته.

ولم يصب الأطفال بأذى وتم نقلهم إلى المستشفى كإجراء احترازي.