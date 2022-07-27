مواجهة عالمية للخضر بملعب وهران شهر سبتمبر المُقبل !

كشف موقع “ديزاد فووت” اليوم الأربعاء أن المنتخب الوطني الجزائري سيخوض مواجهة ودية عالمية قريبا.

ذات المصدر أضاف أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتواجد حاليا في مفاوضات مُتقدمة مع إيطاليا وبلجيكا من أجل مواجهة أحد المنتخبين.

كما أضاف الموقع أن المواجهة الودية ستُلعب بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران خلال شهر سبتمبر المقبل.

قبل أن يختم المصدر بأن المُنتخب الأرجنتيني يبقى احتمالا آخر من أجل مواجهته وديا.