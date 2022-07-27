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الرياضة

مواجهة عالمية للخضر بملعب وهران شهر سبتمبر المُقبل !

بقلم حواز عبد النور
مواجهة عالمية للخضر بملعب وهران شهر سبتمبر المُقبل !
مواجهة ودية عالمية
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كشف موقع “ديزاد فووت” اليوم الأربعاء أن المنتخب الوطني الجزائري سيخوض مواجهة ودية عالمية قريبا.

ذات المصدر أضاف أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتواجد حاليا في مفاوضات مُتقدمة مع إيطاليا وبلجيكا من أجل مواجهة أحد المنتخبين.

كما أضاف الموقع أن المواجهة الودية ستُلعب بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران خلال شهر سبتمبر المقبل.

قبل أن يختم المصدر بأن المُنتخب الأرجنتيني يبقى احتمالا آخر من أجل مواجهته وديا.

رابط دائم : https://nhar.tv/CUyoa
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