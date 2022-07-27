مواجهة عالمية للخضر بملعب وهران شهر سبتمبر المُقبل !
بقلم حواز عبد النور
كشف موقع “ديزاد فووت” اليوم الأربعاء أن المنتخب الوطني الجزائري سيخوض مواجهة ودية عالمية قريبا.
ذات المصدر أضاف أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتواجد حاليا في مفاوضات مُتقدمة مع إيطاليا وبلجيكا من أجل مواجهة أحد المنتخبين.
كما أضاف الموقع أن المواجهة الودية ستُلعب بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي” بوهران خلال شهر سبتمبر المقبل.
قبل أن يختم المصدر بأن المُنتخب الأرجنتيني يبقى احتمالا آخر من أجل مواجهته وديا.
🚨⚽️ Info @DZfoot : Pour palier au report des J3 et J4 des qualifications de la CAN 2024, la FAF est actuellement en discussions avancées avec l’Italie et la Belgique pour un amical à Oran en septembre.
Contactée, l’Argentine demeure une autre possibilité pour la FAF. #TeamDZ pic.twitter.com/z87jlOALCH
— DZfoot (@DZfoot) July 27, 2022
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