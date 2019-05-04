مواجهة “ليستر” فُرصة محرز للعودة الى الواجهة

سيكون الدولي الجزائري، “رياض محرز” أمام فُرصة إسترجاع مكانته مع “مانشستر سيتي” عند مُلاقاة ناديه السابق “ليستر”، بعد غد الإثنين.

وأشارت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز” بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، يُريد توجيه رسالة لمُدربه “بيب غوارديولا”، من خلال العودة للتألق.

ويرى إبن “سارسال” في مُواجهة “الفوكسيس” فُرصة لا تُعوض من أجل المُشاركة أساسيا، وإسترجاع فعاليته بعد أسابيع طويلة من المُعاناة.

وبقي نجم المنتخب الوطني خارج الخدمة مع “السكاي بلوز”، خلال الجولات الأخيرة من “البريمير ليغ” في سيناريو كارثي بالنسبة له.

يُذكر بأن “غوارديولا” أكد في آخر تصريحاته بأنه يبقى واثقا من مؤهلات الجناح الطائر، وسيمنحه فُرصة جديدة في الوقت المُناسب.