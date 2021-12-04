مواجهة محتملة بين الجزائر والمغرب في هذه الحالة!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى الدور ربع النهائي من المونديال العربي الذي قد يعرف مواجهة محتملة بين الجزائر والمغرب أو مصر والمغرب.

وسيكون المنتخب الجزائري مجبرا على الفوز في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام المنتخب المصري، من أجل تفادي مواجهة المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي، وفي حال التعادل بين المنتخبين فسيدخل الطرفان لحسابات اللعب النظيف من أجل إعتلاء صدارة المجموعة الرابعة.

وسيكون تطبيق قانون اللعب النظيف بإحتساب عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها كل منتخب، وفي حال التعادل في عدد البطاقات ستلجأ الفيفا للقرعة من أجل تحديد هوية متصدر المجموعة الرابعة.