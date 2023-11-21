مواجهة مرتقبة بين الأسطورتين ميسي ورونالدو

ينتظر عشاق المستديرة العالمية مواجهة تاريخية بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الأخر الأرجنتيني ليونيل ميسي في شهر فيفري 2024.

وستكون المواجهة تاريخية ضمن مواجهات كأس الرياض بين النصر السعودي الذي ينشط له الدون كريستيانو رونالدو إنتر ميامي الأمريكي الذي ينشط له الأسطورة الأرجنتينية.

وستلعب الدورة المصغرة بعنوان “الرقصة الأخيرة” بين ثلاث أندية والأمر يتعلق بكل من الهلال السعودي الذي ينشط له البرازيلي نيمار و النصر السعوي وإنتر ميامي الأمريكي.

و النادي الذي يكسب أكبر عدد من النقاط هو الذي سيتوج بالدورة المنتظر أن تجلب إهتمام عشاق كرة القدم في العالم.

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