مواجهة نارية في كأس الجمهورية بين العميد والنصرية

يستضيف نصر حسين داي، اليوم الأربعاء، مولودية الجزائر، في قمة الدور الثمن نهائي من كأس الجمهورية، لتحديد المتأهل لدور المقبل.

ويسعى نصر حسين داي، للتصالح مع أنصاره، بعد الخسارة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة، من خلال ضمان التأهل لربع نهائي الكأس.

وفي المقابل، لاعبوا مولودية الجزائر، لتجاوز عقبة النصرية، والإقتراب أكثر من هدفهم لهذا الموسم، بمعانقة الكأس التاسعة في تاريخ الفريق.

ويعد هذه الداربي بندية كبيرة، بالنظر لطابعها المحلي، ولأهمية هذه المباراة المقررة بملعب “20 أوت” انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا.