مواجهة واعدة بين مانشستر يونايتد و أتلتيكو مدريد

يحتضن ملعب أولدترافورد، مواجهة الإياب بين مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد، برسم ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا اليوم.

كما سيعول مدرب مانشستر يونايتد رالف رانجنيك، على نجمه كريستيانو رونالدو، خصوصا بعد تألقه وتسجيله هاتريك في آخر لقاء له بالبريميرليغ ضد توتنهام.

هذا و سيكون موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة 21.00 مساءً بالتوقيت المحلي.

يذكر أن مواجهة الذهاب احتضنها ملعب “وانداميترونابوليتانو ” في العاصمة الاسبانية مدريد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]