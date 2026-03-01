مواجهة جزائرية.. حاج موسى يسقط أمام زروقي في الدوري الهولندي

سقط الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، رفقة فريقه فينورد روتردام أمام نادي تفينتي بنتيجة هدفين دون رد، في مواجهة بطابع جزائري، جمعته بمواطنه رامز زروقي، ضمن منافسات الدوري الهولندي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة حاج موسى وزروقي أساسيين من جانب الفريقين، حيث بصم حاج موسى على أداء مميز وكان أبرز عناصر فينورد فوق أرضية الميدان. وكاد الجناح الجزائري أن يفتتح باب التسجيل خلال الشوط الأول بعد محاولة خطيرة اصطدمت بالقائم.

ورغم تحركاته المستمرة ومحاولاته لصنع الفارق، إلا أن الفعالية غابت عن هجوم فينورد، في وقت استغل فيه أصحاب الأرض الفرص المتاحة ليحسموا اللقاء بثنائية نظيفة.

من جانب آخر، قدّم رامز زروقي مباراة مقبولة مع نادي تفينتي، إذ ساهم في ضبط إيقاع وسط الميدان أمام هجمات ستيرلينغ، وبرز في التمريرات الطويلة والتحولات السريعة، إلى جانب دوره في تعطيل هجمات فينورد والحفاظ على توازن فريقه دفاعيًا.

وبهذا الفوز، يواصل تفنته نتائجه الإيجابية، فيما يتعين على فينورد تدارك الموقف في الجولات المقبلة من أجل البقاء في سباق المراتب المتقدمة.