مواجهتان وديتان لأشبال الخضر أمام موريتانيا في هذا الموعد

سيخوض المنتخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة مواجهتين وديتين أمام منتخب موريتانيا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكشفت الفاف، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على الموقع الرسمي لها، أن أشبال الخضر سيلعبون مباراة الذهاب يوم الأربعاء 11 جوان 2025، فيما ستجرى مباراة الإياب يوم الأحد 15 من نفس الشهر.

وتندرج المباراتين ضمن برنامج إعدادي للاعبي الخضر تحت إشراف الطاقم الفني الذي يقوده أمين غيموز بهدف منح اللاعبين فرصة الاحتكاك الدولي و تعزيز الانسجام داخل الكتيبة الوطنية استعدادا للتحديات القادمة على المستوى القاري و الدولي.