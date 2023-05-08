مواد البناء.. تشجيع التصدير والعمل على ولوج الأسواق الإفريقية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على جودة وتنافسية المنتوج الوطني في مجال مواد البناء. مشجعا المنتجين المحليين على التصدير وولوج الأسواق الأجنبية لاسيما الإفريقية.

وقال بلعريبي، خلال ندوة صحفية على هامش افتتاح فعاليات الطبعة الـ25 للصالون الدولي للبناء، مواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2023”. بقصر المعارض الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، أن “المنتوج الجزائري أصبح عالميا ويحترم مختلف القواعد والمعايير الدولية من حيث الجودة”. و”نحن نشجع المنتجين المحليين (لمواد البناء) على التصدير”. و”الذهاب إلى إفريقيا، بعد أن أصبح المنتوج الوطني يغطي حاجيات الاستهلاك الداخلي”.

في حين، أشار بلعريبي إلى أن “المنتوج الجزائري بلغ نسبة إدماج تصل إلى 80 و90 بالمائة”. مشجعا المنتجين على زيادة الاستثمار وخلق شبكة مناولة وطنية كشرط أساسي لبلوغ نسبة إدماج 100 بالمائة.

وأكد أن قطاع البناء يعرف إطلاق البرنامج المسطر في اطار قانون المالية لسنة 2023 الذي قوامه حوالي 264 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. وأن طلبات انجاز البرنامج موجهة لمختلف المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء. مع الأخذ بعين الاعتبار الجودة والتكلفة واحترام مواعيد الانجاز.

وعن التصدير نحو أوروبا، قال الوزير إن “هناك حاليا منتجون محليون يصدرون منتجاتهم نحو أوروبا وهي منتجات تحترم مختلف المعايير”. و”هدفنا حاليا هو ولوج إفريقيا وأخذ حصة كبيرة من السوق الإفريقية”. لافتا إلى أنه، في مجال بناء السكنات، “تم بلوغ نسبة 100 بالمائة في الاعتماد على المواد المنتجة محليا من المؤسسة إلى مواد البناء”.

و أعطى كمثال السكنات التي تشرف عليها وكالة عدل و التي “يتم انجازها حاليا من طرف مؤسسات و مكاتب دراسات جزائرية”. فضلا عن ملاعب كرة القدم التي سلمت مؤخرا و التي أشرفت عليها مكاتب دراسات جزائرية ويد عاملة محلية أيضا.