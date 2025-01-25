الوطني مواد التجميل..الجزائريات يثقن في المنتوج المحلي بقلم قناة النهار نشر في 25 جانفي 2025 - 12:57 شارك غرِّد أرسل 29 0 مواد التجميل..الجزائريات يثقن في المنتوج المحلي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FWIiM اقرأ أيضا إلتماس أقصى العقوبة لـ"هاكر" ابتزّ بطلة "البطحة" وصحفيات مقابل حصوله على "فليكسي" الوطني 09 جانفي اتصالات الجزائر تُقدم عرضا لا يُفوت مع بداية 2025 الوطني 07 جانفي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. الوزير الأوّل يترأس اجتماعا للحكومة الوطني 08 جانفي هام حول انطلاق أشغال إنجاز سكنات عدل 3 الوطني 06 جانفي مرفوقة ببرد.. أمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم في هذه الولايات الوطني 11 جانفي تسمم إمرأة بالغاز في الطارف الوطني 10 جانفي تواصل حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية الوطني 08 جانفي حيداوي يستقبل المدير العام لمسجد باريس الكبير الوطني 15 جانفي الجزائر في مواجهة شبكات المخدرات: معركة ضد السموم وحماية للأمن الوطني الوطني 06 جانفي توقيف 29 تاجر مخدرات وحجز 2 كلغ كوكايين و788 ألف قرص مهلوس الوطني 09 جانفي