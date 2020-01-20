مواد غذائية.. تراجع فاتورة الإستيراد بنسبة 7 في المائة

سجلت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية تراجعا بنسبة 7 في المائة.

كشفت المديرية العامة للجمارك، اليوم الإثنين لوكالة الأنباء الجزائرية، عن تراجع فاتورة إستيراد المواد الغذائية بنسبة 7 في المائة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2019.

وأفادت إحصائيات الجمارك، أن الفاتورة بلغت 7.32 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، مقابل 7.86 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2018 .

مسجلة بذلك انخفاضا قدره 546 مليون دولار أي ما يعادل -6 ، 94 في المائة.

وأرجعت الجمارك هذا الإنخفاض إلى تسجيل في إنخفاض واردات الحبوب والألبان ومنتجات الألبان والسكريات والخضروات، بعد أن بلغت أكثر من 33 في المائة من هيكل واردات الأغذية والحبوب والسميد والدقيق أي ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقابل ما يقارب الـ 2.82 مليار دولار في عام 2018.

وأشارت الجمارك أيضا إلى تسجيل إنخفاض في واردات منتجات الألبان إلى 1.16 مليار دولار، بعدما كانت 1.29 مليار دولار، أي بغنخفاض قدر بـ 131 مليون وهو ما يعادل -10.09 في المائة.

كما انخفضت فاتورة استيراد السكر والحلويات إلى 654.28 مليون دولار من 771.09 مليون دولار .