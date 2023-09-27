مواد غير الحديدية.. نحو دخول حوالي 10 مشاريع حيز الخدمة

أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن ترقب وضع حيز الخدمة تدريجيا لحوالي 10 مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية على المستوى الوطني.

وأبرز الوزير في كلمة له على هامش مراسم تدشين مصنع لإنتاج كاربونات الكالسيوم التابع للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة بالمنطقة الصناعية لبلدية عقاز أنه “في سياق انجازات قطاع المناجم سيسجل وضع حيز الخدمة تدريجيا نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة لعشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية على المستوى الوطني”.

وأضاف أن “هذه المشاريع تخص إنتاج المواد غير الحديدية منها كاربونات الكالسيوم والمنغنيزيوم والمنغنيز”. “بما يسمح بتوفير المواد الأولية للصناعات التحويلية في بلادنا ويكون لنا كميات كبيرة للتصدير لتصبح الجزائر مورد للمواد غير الحديدية”.

ودعا الوزير مسؤولي المجمع الصناعي المنجمي إلى ضرورة توسعة مصنع إنتاج كاربونات الكالسيوم لعقاز. الذي يندرج تجسيده ضمن البرنامج المسطر من قبل وزارة الطاقة والمناجم خلال سنتي 2024 و2025. وذلك بغية الوصول إلى اكتفاء ذاتي من هذه المادة غير الحديدية الموجهة لدعم الصناعات التحويلية في عديد المواد. منها البلاستيكية ومواد التجميل.

كما كشف أن قطاع المناجم سيتعزز خلال نهاية السنة الجارية بوضع حيز الخدمة لمصنع ثاني تابع للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة على مستوى ولاية قسنطينة. والذي سيغطي على غرار المصنع الأول لعقاز (معسكر) نسبة 25 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية”.

تغطية كل حاجيات السوق

وأكد عرقاب أن الهدف الرئيسي لتجسيد مثل هذه المصانع هو تغطية كل احتياجات السوق الوطنية من مادة كاربونات الكالسيوم. مبرزا مساعي دائرته الوزارية لتطوير عملية إنتاج هذه المادة المنجمية غير الحديدية لتوجه لتموين الصناعة الصيدلانية.

كما أوضح الوزير خلال زيارته للمصنع المذكور عن زيارة مرتقبة لفريق من الخبراء التابعين لوزارته إلى ولاية معسكر. والتي سترتكز مهمته حول إيجاد الطريقة الكفيلة بتشجيع المستثمرين الخواص في مجال الصناعة المنجمية التحويلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصنع الذي كلف تجسيده غلاف مالي فاق 2.7 مليار دج، تقدر طاقته الإنتاجية السنوية بـ100 ألف طن من كاربونات الكالسيوم. كما يوفر 110 منصب شغل دائم وفق الشروحات المقدمة من طرف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ظريفي فاتح.

ولدى إشرافه على وضع حيز الخدمة لعملية ربط 120 مسكن ببلدية الشرفة بالشبكة الكهربائية شدد عرقاب على أهمية بذل مؤسسة “سونالغاز” مجهودات كبيرة لتوسيع عملية ربط المناطق النائية لولاية معسكر بشبكة الكهرباء. مطالبا مدير الطاقة والمناجم “بتجسيد عملية جرد لكل السكنات غير الموصولة بشبكة الكهرباء بالولاية. بغية تسجيل عمليا ايصال هذه الطاقة الحيوية قبل شهر رمضان المعظم المقبل”.

وعلى صعيد آخر أعلن الوزير أن شركة “سونالغاز” قامت لحد الآن بربط 65 منطقة نشاطات على المستوى الوطني بشبكة الكهرباء. وذلك من مجموع 116 منطقة فيما تم كذلك ربط بهذه الطاقة الحيوية 25 منطقة صناعية بالوطن من مجموع 50.

كما شملت زيارة وزير الطاقة والمناجم لولاية معسكر كذلك الإشراف على عملية ربط محطة الشحن التابعة لمحطة الخدمات “بابا علي” ببلدية مقطع دوز بالطاقة الكهربائية.