موازر: أزمة “أونيام” بدأت منذ 20 سنة وهذه أسبابها

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM، موازر جيلالي، عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء دخول الشركة في أزمة .

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار، أكد موازار أن أزمة “أونيام” بدأت منذ عشرين سنة ولها أسباب عديدة.

وفيما يخص الأسباب الحقيقة التي كانت وراء تدهور الشركة، قال الرئيس المدير العام لـ “أونيام”:

“السبب الأول، هو عندما كانت أونيام تنتج “ckd”، كانت الدولة تدعمها، قبل أن تظهر منافسة غير قانونية من شركات تقوم بالتريكيب عكس أونيان التي تقوم بالصناعة.”

قبل أن يضيف ذات المتحدث:”أما السبب الثاني يكمن في مخطط تطوير أونيتام، حيث إستفدنا من مخطط التطوير سنة 2012 الذي تم تمويله من طرف الخزينة العمومية، إلا أن هذا المخطط كان فاشلا ولم يتماشى مع أونيام.”