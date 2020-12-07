موازر جيلالي: شركة ENIEM بحاجة إلى دعم الدولة ووزارة الصناعة وقفت معنا

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM، موازر جيلالي أن الشركة بحاجة إلى دعم الدولة ووزارة الصناعة وقفت معنا.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات عبر قناة النهار قال موازر جيلالي ان وزارة الصناعة تبحث معنا الحلول الكفيلة لإنقاذ الشركة

وكشف الرئيس المدير العام لشركة ENIEM أنه أجرى عدة لقاءات من أجل إيجاد الحلول منها مع الوزارة الوصية وكذا مجموعة إلك الجزائر.

وأَضاف موازر جيلالي أنه خلال 15 يوم القادمة سيتم وضع الروتوشات الاخيرة حول مشروع حل للازمة.

وحول عودة شركة ENIEM لمزاولة نشاطها قال الرئيس المدير العام يبقى متوقف على حسب دعم الدولة للمجمع.

وكذا رفع القيود على السلع الموجودة على مستوى الجمارك dadt الرئيس المدير العام لشركة ENIEM.

كما قال موازر جيلالي أن شركة ENIEM بحاجة مستعجلة إلى رفع القيود على مساهمة مالية لتمويل إنتاج متكامل

وقال الرئيس المدير العام لشركة ENIEM أنهم لم يطلبوا من البنك مبلغ 700 مليون دينار وإنما تصريح بالشراء فقط.