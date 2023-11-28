قناة النهار موازنة 2024 بين تكريس الطابع الاجتماعي ورقمنة القطاعات بقلم قناة النهار نشر في 28 نوفمبر 2023 - 22:12 الجزائر شارك غرِّد أرسل 65 0 رابط دائم : https://nhar.tv/vorUq الجزائر اقرأ أيضا أم البواقي : مرض نادر يقلب حياة الطفلة ميساء رأسا على عقب قناة النهار 21 نوفمبر يوميات مجتمع: عنف "العجايز" ضد أزواجهم "الشيوخ" قناة النهار 22 نوفمبر "1400" مليار دينار جزائري إدخرها الجزائريون سنة 2023 قناة النهار 15 نوفمبر صريح جدا : واش يحب ياكل الجزائري في فصل الشتاء ؟ قناة النهار 28 نوفمبر الفنان أحمد مداح يرد.. " ماكانش نجومية في الجزائر" قناة النهار 08 نوفمبر 285 إعتداء جنسي منذ بداية السنة .. أغلب الضحايا هم أطفال قناة النهار 14 نوفمبر طالع هابط: مفتشية أملاك الدولة بالسوقر بتيارت كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 23 نوفمبر لقاء خاص مع الممثل "أحمد مداح" في برنامج "كتاب المشاهير" قناة النهار 08 نوفمبر طالع هابط: هكذا عبر الجزائريون عن فرحتهم بسقوط المطر قناة النهار 23 نوفمبر مراد ملاح: تذبذب التصدير سببه التدخل في النصوص المرافقة للعملية قناة النهار 13 نوفمبر