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الرياضة

مواسة: “بعض اللاعبين خانوا اتحاد عنابة”

بقلم كريم تيغرمت
مواسة: “بعض اللاعبين خانوا اتحاد عنابة”
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أدلى مدرب اتحاد عنابة، بتصريحات خطيرة، اتهم من خلالها بعض لاعبي فريقه بالخيانة، مؤكدا عزمه كشف الأسماء في وقت لاحق.

وقال مواسة، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “نواجه صعوبات كبيرة في تحفيز اللاعبين كل أسبوع، رغم ذلك حققنا الأهم”.

كما أضاف: “هزيمتنا الأخيرة أمام برج منايل، هناك بعض اللاعبين الخونة، خانوا فريقهم فوق أرضية الميدان”.

وتابع كمال مواسة: “هؤلاء اللاعبين هم من أوصلوا فريق اتحاد عنابة للوضعية التي يتواجد فيها اليوم، وسأكشف الأسماء في وقت لاحق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/JFOjY
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