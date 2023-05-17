مواسة: “بعض اللاعبين خانوا اتحاد عنابة”

أدلى مدرب اتحاد عنابة، بتصريحات خطيرة، اتهم من خلالها بعض لاعبي فريقه بالخيانة، مؤكدا عزمه كشف الأسماء في وقت لاحق.

وقال مواسة، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “نواجه صعوبات كبيرة في تحفيز اللاعبين كل أسبوع، رغم ذلك حققنا الأهم”.

كما أضاف: “هزيمتنا الأخيرة أمام برج منايل، هناك بعض اللاعبين الخونة، خانوا فريقهم فوق أرضية الميدان”.

وتابع كمال مواسة: “هؤلاء اللاعبين هم من أوصلوا فريق اتحاد عنابة للوضعية التي يتواجد فيها اليوم، وسأكشف الأسماء في وقت لاحق”.