مواصلة إحصاء المتضررين من حرائق بجاية

تتواصل في ولاية بجاية، عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات تعويضها.

وتم تنصيب لجان على مستوى البلديات المعنية لإحصاء الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شبت.

وتتكون هذه اللجنة من مختلف قطاعات اسندت لها مهمة حصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي شبت بعديد بلديات الولاية.

وتقوم هذه اللجان بخرجات ميدانية قصد معاينة وإحصاء وتقييم الخسائر التي ألحقتها هذه الحرائق. بممتلكات المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية والمصادقة عليها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.