مواصلة إخماد حريق بالمنطقة الحدودية الجزائر-تونس

تواصل مصالح الحماية المدنية، التدخل في عملية إخماد حريق إندلع على مستوى المنطقة الحدودية الجزائر -تونس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، إندلع الحريق، بالمكان المسمى مشتة الفرينة ببلدية اولاد مومن بدائرة الحدادة في سوق أهراس.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية، 62 عون بمختلف الرتب، والرتل المتنقل، و4 طائرات AT802، وطائرة BE200.

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية، أن الحريقـ متحكم فيه، يضيف البيان.