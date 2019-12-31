مواصلة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل إلى غاية 2021

أمرت مديرية الوظيف العمومي بمواصلة إدماج الأعوان الذين إستوفوْا لغاية 31 أكتوبر 2019 أقدمية فعلية تتراوح بين 3 و8 سنوات.

وحسب تعليمة تحوز “النهار” على نسخة منها، وجهتها مديرية الوظيف العمومي إلى جميع رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات الوطن، بمواصلة إدماج المستفيدين من الجهاز المساعدة على الإدماج المهني بعنوان السنة المالية 2020، وجميع الأعوان الذين يستوفون إلى غاية 31 أكتوبر 2019 أقدمية فعلية تتراوح من 3 إلى 8 سنوات والسنة المالية 2021، إدماج الأعوان الذين يثبتون 3 سنوات أقدمية.

وأوضحت التعليمة، أنه قصد ضمان عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية.

مؤكدة أنّه يتم إدماج بعنوان السنة المالية 2019 لجميع الأعوان الذين إستوفوْا إلى غاية 31 أكتوبر قدمية فعلية تفوق 8 سنوات.

وتطبيقا لقرارات الحكومة في تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهنيDAIP، الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 416.081 حالة.

على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف.

وسيسمح هذا المرسوم وبصفة تدريجية بإدماج مجمل المتواجدين ضمن هذا الجهاز إلى غاية التاريخ المحدد.

كما تم تكليف وزير المالية وكذا كل القطاعات المعنية بهذه العملية بتجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة، لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة.

وكذا وزارة الداخلية بالبدء في تجسيد هذه العملية على مستوى الجماعات المحلية التي تتمتع بأريحية مالية.

في حين سيتكفل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية FSGCL بباقي الحالات، مع دراسة إمكانية اللجوء إلى التضامن ما بين الجماعات المحلية.