مواصلة إعادة فتح المجال الجوي

خصصت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد إلى دراسة ومناقشة مشاريع مراسيمَ تنفيذية وعروض مست عدد من القطاعات ويتعلق الامر بكل من الطاقة والمناجم والثقافة بالإضافة إلى الخارجية وكذا الرقمنة والإحصائيات.

وخلال الإجتماع تم مناقشة الوصع الصحي والوبائي في البلاد وكذا وتوسيع حملة التلقيح ضد وباء كورونا مع الحفاظ على التدابير والإجراءات الوقائية المتبعة.

وبخصوص فتح المجال الجوي قررت الحكومة مواصلة العملية مع ضرورة التقيد بإحترام الإجراءات الوقائية المتخدة من قبل الحكومة وذلك وفق الشروط المحددة. كما قرر الرئيس تبون فتح خط جوي أسبوعي إتجاه كل من فرانكفورت وروما وهذا للقادمين من الخارج.