مواصلة البحث عن الشخص المفقود بوادي سحاولة

أعلنت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء عن مواصلتها لعملية البحث عن المفقود الثالث بوادي سحاولة لليوم الثالث على التوالي.

وفي المقابل جندت وحدات الحماية المدنية كافة الوسائل المادية والبشرية وكذا غطاسين من أجل مواصلة البحث عن الشخص الثالث المفقود منذ ليلة السبت الفارط.

من جهتها كانت مصالح الحماية المدنية قد عثرت على جثة إمرأة بالغة من العمر 58 سنة أول أمس الأحد. فيما عثرت ذات المصالح على جثة ضحية أخرى تعود لرجل ومن المرجح أن يكون شقيق المرأة الضحية.

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